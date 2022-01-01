Seznam společností
Udaan
Udaan Platy

Platy ve společnosti Udaan se pohybují od $3,482 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $118,850 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Udaan. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $60K
Manažer softwarového inženýrství
Median $75.3K

Produktový manažer
Median $85.4K
Účetní
$3.5K
Obchodní analytik
$27.9K
Obchodní rozvoj
$119K
Datový analytik
$17.4K
Módní návrhář
$10.7K
Finanční analytik
$38.8K
Lidské zdroje
$33.6K
Právní
$34.7K
Marketing
$59.6K
Produktový designér
$36.4K
Programový manažer
$58.9K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Udaan podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Udaan er $38,861.

