Seznam společností
Ubisoft
Ubisoft Platy

Platy ve společnosti Ubisoft se pohybují od $20,193 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $178,500 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ubisoft. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Webový vývojář

Softwarový inženýr videoher

Výzkumný vědec

Produktový manažer
Median $108K
Manažer softwarového inženýrství
Median $116K

Datový analytik
Median $48.8K
Datový vědec
Median $70K
Projektový manažer
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Architekt řešení
Median $119K
Obchodní analytik
$20.2K
Grafický designér
$58.8K
IT specialista
$79.9K
Marketingové operace
$50.5K
Produktový designér
$126K
Manažer produktového designu
$164K
Technický programový manažer
$179K
UX výzkumník
$81.4K
Časté dotazy

Najbolje plačana pozicija pri Ubisoft je Technický programový manažer at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $178,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ubisoft je $81,405.

