trivago
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

trivago Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Germany ve společnosti trivago činí celkem €57.8K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti trivago. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Mediánový balíček
company icon
trivago
Product Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Celkem za rok
€57.8K
Pozice
Product Manager
Základní
€57.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti trivago in Germany představuje roční celkovou odměnu €83,902. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti trivago pro pozici Produktový manažer in Germany je €57,767.

Doporučené pozice

Další zdroje