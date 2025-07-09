Seznam společností
TripleTen
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

TripleTen Platy

Platy ve společnosti TripleTen se pohybují od $12,936 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $979,200 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti TripleTen. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $96K

Full-Stack softwarový inženýr

Zákaznické služby
$12.9K
Grafický designér
$59.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktový designér
$68.2K
Projektový manažer
$28.9K
Manažer softwarového inženýrství
$979K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at TripleTen is Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $979,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripleTen is $63,736.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro TripleTen

Související společnosti

  • Google
  • DoorDash
  • Lyft
  • Amazon
  • Facebook
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje