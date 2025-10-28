Seznam společností
Trip.com
Trip.com Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in China ve společnosti Trip.com činí celkem CN¥400K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Trip.com. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Celkem za rok
CN¥400K
Pozice
hidden
Základní
CN¥320K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
2-4 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Trip.com in China představuje roční celkovou odměnu CN¥906,220. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Trip.com pro pozici Softwarový inženýr in China je CN¥372,642.

