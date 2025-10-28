Seznam společností
Trip.com
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Trip.com Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in China ve společnosti Trip.com činí celkem CN¥759K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Trip.com. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Celkem za rok
CN¥759K
Pozice
L5
Základní
CN¥486K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Trip.com?
Block logo
+CN¥418K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Trip.com in China představuje roční celkovou odměnu CN¥1,176,509. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Trip.com pro pozici Produktový manažer in China je CN¥541,608.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Trip.com

Související společnosti

  • Uber
  • Lyft
  • Amazon
  • PayPal
  • Stripe
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje