Seznam společností
TripAdvisor
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • UX výzkumník

  • Všechny platy UX výzkumník

TripAdvisor UX výzkumník Platy

Průměrná celková kompenzace UX výzkumník in Australia ve společnosti TripAdvisor se pohybuje od A$181K do A$247K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti TripAdvisor. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

A$196K - A$232K
Australia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
A$181KA$196KA$232KA$247K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších UX výzkumník příspěvků v TripAdvisor k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+A$89.1K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.7K
Datadog logo
+A$53.8K
Verily logo
+A$33.8K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti TripAdvisor podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených UX výzkumník nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti TripAdvisor in Australia představuje roční celkovou odměnu A$247,457. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TripAdvisor pro pozici UX výzkumník in Australia je A$180,751.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro TripAdvisor

Související společnosti

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje