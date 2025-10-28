Seznam společností
TripAdvisor
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

TripAdvisor Manažer softwarového inženýrství Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti TripAdvisor. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

₹8.63M - ₹10.04M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹7.97M₹8.63M₹10.04M₹11.16M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 1 dalších Manažer softwarového inženýrství příspěvků v TripAdvisor k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti TripAdvisor podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti TripAdvisor in India představuje roční celkovou odměnu ₹11,164,340. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TripAdvisor pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹7,974,528.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro TripAdvisor

Související společnosti

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje