Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti TripAdvisor se pohybuje od $133K year pro SE1 do $321K year pro PSE1. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $251K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti TripAdvisor. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti TripAdvisor podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
