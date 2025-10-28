Seznam společností
TripAdvisor
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

TripAdvisor Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti TripAdvisor se pohybuje od $133K year pro SE1 do $321K year pro PSE1. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $251K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti TripAdvisor. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SE1
Software Engineer 1(Začátečnická úroveň)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti TripAdvisor podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti TripAdvisor in United States představuje roční celkovou odměnu $320,567. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TripAdvisor pro pozici Softwarový inženýr in United States je $205,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro TripAdvisor

Související společnosti

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje