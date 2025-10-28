Seznam společností
Průměrná celková kompenzace

£89.6K - £106K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
£78.9K£89.6K£106K£112K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti TripAdvisor podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti TripAdvisor in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £112,054. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TripAdvisor pro pozici Produktový designér in United Kingdom je £78,925.

