Kompenzace Obchodní operace in United States ve společnosti TripAdvisor činí €54.7K year pro SE2. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti TripAdvisor. Naposledy aktualizováno: 10/28/2025

Průměrná celková kompenzace

€44.8K - €54.2K
Spain
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti TripAdvisor podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní operace ve společnosti TripAdvisor in United States představuje roční celkovou odměnu €57,681. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TripAdvisor pro pozici Obchodní operace in United States je €41,271.

