TripActions
TripActions Platy

Platy ve společnosti TripActions se pohybují od $74,990 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $227,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti TripActions. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Datový analytik
$84.9K
Datový vědec
Median $75K
Finanční analytik
$116K

Produktový designér
$108K
Produktový manažer
Median $227K
Projektový manažer
$129K
Prodej
$84.6K
Softwarový inženýr
Median $220K
Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in TripActions è Produktový manažer con una retribuzione totale annua di $227,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in TripActions è $111,712.

