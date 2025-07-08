Seznam společností
Trigent Software
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Trigent Software Platy

Platy ve společnosti Trigent Software se pohybují od $3,533 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $7,239 pro pozici Zákaznický servis na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Trigent Software. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Zákaznický servis
$7.2K
Softwarový inženýr
$3.5K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Trigent Software je Zákaznický servis at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $7,239. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Trigent Software je $5,386.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Trigent Software

Související společnosti

  • Amazon
  • DoorDash
  • Roblox
  • Spotify
  • Netflix
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/trigent-software/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.