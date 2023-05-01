Seznam společností
Treasury Prime
Treasury Prime Platy

Platy ve společnosti Treasury Prime se pohybují od $149,243 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $223,151 pro pozici Úspěch zákazníků na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Treasury Prime. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Softwarový inženýr
Median $170K

Backend softwarový inženýr

Úspěch zákazníků
$223K
Produktový manažer
$149K

Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Treasury Prime je Úspěch zákazníků at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $223,151. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Treasury Prime je $170,000.

