TravelPerk
TravelPerk Platy

Platy ve společnosti TravelPerk se pohybují od $51,178 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $152,176 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti TravelPerk. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Softwarový inženýr
Median $82.4K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $152K
Operace zákaznických služeb
$113K

Lidské zdroje
$86.6K
Prodej
$51.2K
Manažer softwarového inženýrství
$97.2K
Chybí vám vaše pozice?

Chybí vám vaše pozice?


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti TravelPerk podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti TravelPerk je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $152,176. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TravelPerk je $91,918.

