Seznam společností
Travelers
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Travelers Platy

Platy ve společnosti Travelers se pohybují od $51,299 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $281,585 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Travelers. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Datový vědec
Median $135K
Aktuar
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktový manažer
Median $163K
Projektový manažer
Median $155K
Upisovatel
Median $121K
Prodej
Median $132K
Produktový designér
Median $96K
Účetní
$86.6K
Obchodní analytik
$86.9K
Zákaznické služby
$84K
Operace zákaznických služeb
$64.3K
Datový analytik
$95.5K
Manažer datové vědy
$179K
Finanční analytik
$51.3K
Geologický inženýr
$79.6K
Grafický designér
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Manažer softwarového inženýrství
$282K
Architekt řešení
$261K

Data Architect

Technický programový manažer
$129K
Venture kapitalista
$98.5K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Travelers je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $281,585. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Travelers je $129,350.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Travelers

Související společnosti

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje