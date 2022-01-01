Seznam společností
TransUnion Platy

Platy ve společnosti TransUnion se pohybují od $10,548 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $300,000 pro pozici Prodej na horním konci.

Datový vědec
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Softwarový inženýr
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
L2 $113K
L4 $179K

Manažer datové vědy
Median $184K
Obchodní analytik
Median $99.5K
Prodej
Median $300K
Manažer obchodních operací
$123K
Obchodní rozvoj
$140K
Datový analytik
$116K
Finanční analytik
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Právní
$114K
Manažerský konzultant
$101K
Marketing
$231K
Marketingové operace
$88.7K
Produktový designér
$97.5K
Programový manažer
$140K
Projektový manažer
Median $149K
Manažer softwarového inženýrství
$110K
Technický programový manažer
$184K
Venture kapitalista
$169K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti TransUnion je Prodej s roční celkovou odměnou $300,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TransUnion je $122,610.

