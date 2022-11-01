Seznam společností
Trafigura
Trafigura Platy

Platy ve společnosti Trafigura se pohybují od $27,624 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $437,175 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Trafigura. Naposledy aktualizováno: 10/26/2025

Obchodní analytik
$76.2K
Datový vědec
$437K
Lidské zdroje
$27.6K

Softwarový inženýr
$161K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Trafigura je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $437,175. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Trafigura je $118,524.

