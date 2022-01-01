Adresář Společností
TOTVS
TOTVS Platy

Rozsah platů TOTVS se pohybuje od $10,894 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $33,590 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti TOTVS. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $18.7K
Produktový designér
$12.4K
Produktový manažer
$10.9K

Prodej
$33.6K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti TOTVS je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $33,590. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti TOTVS je $15,557.

