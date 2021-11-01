Adresář Společností
Toshiba
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Toshiba Platy

Rozsah platů Toshiba se pohybuje od $30,845 v celkové kompenzaci ročně pro Technický manažer programu na spodním konci do $208,035 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Toshiba. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Datový vědec
Median $119K
Rozvoj obchodu
$152K
Hardwarový inženýr
$43.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Strojní inženýr
$115K
Manažer programu
$136K
Projektový manažer
$118K
Prodej
$208K
Softwarový inženýr
$38K
Vedoucí softwarového inženýrství
$189K
Technický manažer programu
$30.8K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Toshiba je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $208,035. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Toshiba je $118,139.

Doporučené práce

    Pro Toshiba nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • ECI
  • Speridian Technologies
  • ConvergeOne
  • Avanade
  • Arcesium
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje