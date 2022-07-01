Torc Robotics Platy

Rozsah platů Torc Robotics se pohybuje od $18,814 v celkové kompenzaci ročně pro Hardwarový inženýr na spodním konci do $248,352 pro MEP inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Torc Robotics. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
U společnosti Torc Robotics podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:
25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
