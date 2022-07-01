Adresář Společností
Torc Robotics
Torc Robotics Platy

Rozsah platů Torc Robotics se pohybuje od $18,814 v celkové kompenzaci ročně pro Hardwarový inženýr na spodním konci do $248,352 pro MEP inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Torc Robotics. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $152K

Inženýr strojového učení

Produkční softwarový inženýr

Obchodní analytik
$185K
Zákaznický servis
$51.6K

Datový analytik
$174K
Hardwarový inženýr
$18.8K
Strojní inženýr
$186K
MEP inženýr
$248K
Produktový manažer
$237K
Vedoucí softwarového inženýrství
$137K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

U společnosti Torc Robotics podléhají Akciové/kapitálové granty 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

The highest paying role reported at Torc Robotics is MEP inženýr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,352. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Torc Robotics is $174,049.

