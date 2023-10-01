Tiket.com Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Tiket.com se pohybují od $10,432 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $26,130 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Tiket.com. Naposledy aktualizováno: 10/15/2025

Softwarový inženýr
Median $14.4K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $24.1K
Obchodní analytik
$10.9K

Datový analytik
$14.1K
Datový vědec
$26.1K
Produktový designér
$10.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Tiket.com je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $26,130. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tiket.com je $14,215.

