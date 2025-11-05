Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti Tide se pohybuje od ₹4.44M do ₹6.47M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tide. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměrná celková kompenzace

₹5.1M - ₹5.82M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹4.44M₹5.1M₹5.82M₹6.47M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tide podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Tide in India představuje roční celkovou odměnu ₹6,473,921. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tide pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹4,443,963.

