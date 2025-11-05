Seznam společností
Tide
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Tide Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in India ve společnosti Tide činí celkem ₹3.7M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tide. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Celkem za rok
₹3.7M
Pozice
A3
Základní
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tide podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Tide in India představuje roční celkovou odměnu ₹9,640,855. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tide pro pozici Datový analytik in India je ₹3,701,015.

Další zdroje