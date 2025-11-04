Seznam společností
TIAA
TIAA Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti TIAA činí celkem ₹4.79M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti TIAA. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Celkem za rok
₹4.79M
Pozice
L7
Základní
₹4.79M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
7 Roky
Roky zkušeností
13 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u TIAA?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti TIAA in India představuje roční celkovou odměnu ₹6,220,653. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TIAA pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹4,794,338.

Další zdroje