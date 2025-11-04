Seznam společností
ThyssenKrupp
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Germany ve společnosti ThyssenKrupp činí celkem €91K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThyssenKrupp. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Celkem za rok
€91K
Pozice
L2
Základní
€91K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
12 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ThyssenKrupp?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ThyssenKrupp in Germany představuje roční celkovou odměnu €131,526. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThyssenKrupp pro pozici Softwarový inženýr in Germany je €90,985.

