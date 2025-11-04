Seznam společností
ThyssenKrupp
  Platy
  Datový analytik

  Všechny platy Datový analytik

ThyssenKrupp Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in Germany ve společnosti ThyssenKrupp činí celkem €79.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThyssenKrupp. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Celkem za rok
€79.3K
Pozice
-
Základní
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.9K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ThyssenKrupp?
+€50.9K
+€50.9K
+€78.1K
+€78.1K
+€17.5K
+€17.5K
+€30.7K
+€30.7K
+€19.3K
+€19.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti ThyssenKrupp in Germany představuje roční celkovou odměnu €93,301. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThyssenKrupp pro pozici Datový analytik in Germany je €73,441.

