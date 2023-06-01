Seznam společností
ThriveDX
ThriveDX Platy

Platy ve společnosti ThriveDX se pohybují od $49,750 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) na dolním konci až po $150,596 pro pozici Obchodní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ThriveDX. Naposledy aktualizováno: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Produktový manažer
$89.9K
Obchodní inženýr
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Softwarový inženýr
$119K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ThriveDX je Obchodní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $150,596. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThriveDX je $104,629.

