Seznam společností
Thrive Global
Thrive Global Platy

Platy ve společnosti Thrive Global se pohybují od $126,500 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $418,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Thrive Global. Naposledy aktualizováno: 10/15/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Produktový designér
Median $127K

UX designér

Softwarový inženýr
Median $204K
Produktový manažer
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Obchodní analytik
$129K
Manažer datové vědy
$214K
Manažer produktového designu
$259K
Personalista
$219K
Manažer softwarového inženýrství
$206K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Thrive Global je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $418,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thrive Global je $209,863.

