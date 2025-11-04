Seznam společností
Thredd
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Thredd Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti Thredd činí celkem £72.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Thredd. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
Thredd
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£72.4K
Pozice
3
Základní
£66.7K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£5.6K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Thredd?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Thredd in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £79,420. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thredd pro pozici Softwarový inženýr in United Kingdom je £72,726.

Další zdroje