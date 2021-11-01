Thrasio Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Thrasio se pohybují od $51,640 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $201,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Thrasio. Naposledy aktualizováno: 10/15/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obchodní operace
$114K
Obchodní analytik
$124K
Obchodní rozvoj
$130K
Datový analytik
$51.6K
Investiční bankéř
$141K
Marketing
$194K
Projektový manažer
$122K
Manažer softwarového inženýrství
$201K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Thrasio je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thrasio je $130,345.

