ThousandEyes
ThousandEyes Platy

Platy ve společnosti ThousandEyes se pohybují od $38,997 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický úspěch na dolním konci až po $673,891 pro pozici Prodej na horním konci.

Softwarový inženýr
Median $237K
Zákaznický úspěch
$39K
Produktový designér
$279K

Produktový manažer
$412K
Prodej
$674K
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Ve společnosti ThousandEyes podléhají Akcie/kapitálové granty 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (11.00% za období)

  • 34% nabývá v 3rd-ROK (11.33% za období)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ThousandEyes je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $673,891. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThousandEyes je $279,098.

