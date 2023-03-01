ThousandEyes Platy

Platy ve společnosti ThousandEyes se pohybují od $38,997 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznický úspěch na dolním konci až po $673,891 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ThousandEyes. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
Ve společnosti ThousandEyes podléhají Akcie/kapitálové granty 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (11.00% za období)
34% nabývá v 3rd-ROK (11.33% za období)
