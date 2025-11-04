Seznam společností
ThoughtWorks
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

ThoughtWorks Architekt řešení Platy

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in India ve společnosti ThoughtWorks činí celkem ₹6.25M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtWorks. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Celkem za rok
₹6.25M
Pozice
L5
Základní
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Architekt řešení nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Datový architekt

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti ThoughtWorks in India představuje roční celkovou odměnu ₹9,140,745. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThoughtWorks pro pozici Architekt řešení in India je ₹6,246,841.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ThoughtWorks

Související společnosti

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje