Seznam společností
ThoughtSpot
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

ThoughtSpot Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti ThoughtSpot se pohybuje od ₹10.74M do ₹15.64M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtSpot. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměrná celková kompenzace

₹12.33M - ₹14.05M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹10.74M₹12.33M₹14.05M₹15.64M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Manažer softwarového inženýrství příspěvků v ThoughtSpot k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ThoughtSpot podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti ThoughtSpot in India představuje roční celkovou odměnu ₹15,641,891. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThoughtSpot pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹10,737,230.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ThoughtSpot

Související společnosti

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje