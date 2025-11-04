Seznam společností
ThoughtSpot
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

ThoughtSpot Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti ThoughtSpot se pohybuje od ₹3.42M year pro MTS 2 do ₹11.92M year pro Staff Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹5.33M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtSpot. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 2
(Začátečnická úroveň)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ThoughtSpot podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ThoughtSpot in India představuje roční celkovou odměnu ₹11,915,436. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThoughtSpot pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹5,145,164.

