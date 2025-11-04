Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti ThoughtSpot se pohybuje od ₹3.42M year pro MTS 2 do ₹11.92M year pro Staff Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹5.33M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtSpot. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.81M
₹6.1M
₹2.71M
₹0
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti ThoughtSpot podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)