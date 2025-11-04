Seznam společností
ThoughtSpot
ThoughtSpot Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in India ve společnosti ThoughtSpot činí celkem ₹6.78M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtSpot. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹6.78M
Pozice
Senior
Základní
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ThoughtSpot?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ThoughtSpot podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti ThoughtSpot in India představuje roční celkovou odměnu ₹12,122,679. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThoughtSpot pro pozici Produktový manažer in India je ₹7,750,610.

Doporučené pozice

