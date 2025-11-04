Seznam společností
ThoughtSpot
ThoughtSpot Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in India ve společnosti ThoughtSpot se pohybuje od ₹2.29M do ₹3.2M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ThoughtSpot. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměrná celková kompenzace

₹2.46M - ₹2.9M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ThoughtSpot podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti ThoughtSpot in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,196,211. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThoughtSpot pro pozici Produktový designér in India je ₹2,294,716.

