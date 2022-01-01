Seznam společností
ThoughtSpot
ThoughtSpot Platy

Platy ve společnosti ThoughtSpot se pohybují od $12,271 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $326,625 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ThoughtSpot. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Softwarový inženýr
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Marketing
Median $148K
Obchodní analytik
$213K

Korporátní rozvoj
$159K
Datový analytik
$133K
Informační technolog (IT)
$49.8K
Produktový designér
$30.9K
Produktový manažer
$110K
Personalista
$12.3K
Prodej
$327K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$107K
Manažer softwarového inženýrství
$152K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ThoughtSpot podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ThoughtSpot je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $326,625. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ThoughtSpot je $108,845.

