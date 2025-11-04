Seznam společností
Thought Machine
Kompenzace Technický programový manažer in United Kingdom ve společnosti Thought Machine se pohybuje od £77.8K year pro IC2 do £140K year pro IC3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United Kingdom činí celkem £122K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Thought Machine. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Zobrazit 1 Další úrovně
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Thought Machine podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Thought Machine in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £167,392. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thought Machine pro pozici Technický programový manažer in United Kingdom je £112,127.

