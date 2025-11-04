Seznam společností
Thought Machine
Thought Machine Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in United Kingdom ve společnosti Thought Machine činí celkem £181K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Thought Machine. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£181K
Pozice
M3
Základní
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Thought Machine?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Thought Machine podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Thought Machine in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £192,195. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thought Machine pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United Kingdom je £142,356.

Další zdroje