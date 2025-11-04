Seznam společností
Thought Machine
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Thought Machine Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti Thought Machine se pohybuje od £58.9K year pro IC1 do £131K year pro IC3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United Kingdom činí celkem £96.9K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Thought Machine. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
Software Engineer(Začátečnická úroveň)
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Thought Machine podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Thought Machine in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £155,169. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thought Machine pro pozici Softwarový inženýr in United Kingdom je £87,650.

