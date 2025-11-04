Kompenzace Softwarový inženýr in United Kingdom ve společnosti Thought Machine se pohybuje od £58.9K year pro IC1 do £131K year pro IC3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United Kingdom činí celkem £96.9K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Thought Machine. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Thought Machine podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)