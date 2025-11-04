Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Personalista in United Kingdom ve společnosti Thought Machine se pohybuje od £56.6K do £77.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Thought Machine. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměrná celková kompenzace

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Thought Machine podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Thought Machine in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £77,194. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thought Machine pro pozici Personalista in United Kingdom je £56,565.

