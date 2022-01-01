Seznam společností
Thought Machine
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Thought Machine Platy

Platy ve společnosti Thought Machine se pohybují od $77,555 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $237,936 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Thought Machine. Naposledy aktualizováno: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $238K
Technický programový manažer
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Produktový manažer
Median $110K
Zákaznický úspěch
$182K
Personalista
$88K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Thought Machine podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Thought Machine je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $237,936. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thought Machine je $145,990.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Thought Machine

Související společnosti

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje