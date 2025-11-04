Seznam společností
Thought Logic Consulting
Mediánový kompenzační balíček Manažerský konzultant in United States ve společnosti Thought Logic Consulting činí celkem $165K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Thought Logic Consulting. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Celkem za rok
$165K
Pozice
-
Základní
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Thought Logic Consulting?
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti Thought Logic Consulting in United States představuje roční celkovou odměnu $210,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thought Logic Consulting pro pozici Manažerský konzultant in United States je $161,500.

