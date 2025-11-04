Seznam společností
Thorogood
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Thorogood Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in India ve společnosti Thorogood činí celkem ₹1.2M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Thorogood. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹1.2M
Pozice
L1
Základní
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹249K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Thorogood?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Thorogood in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,659,327. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thorogood pro pozici Datový analytik in India je ₹1,180,811.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Thorogood

Související společnosti

  • Dropbox
  • Airbnb
  • PayPal
  • Databricks
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje