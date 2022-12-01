Seznam společností
Thorogood
Thorogood Platy

Platy ve společnosti Thorogood se pohybují od $13,801 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $51,646 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Thorogood. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Datový analytik
Median $13.8K
Softwarový inženýr
Median $38.3K
Datový vědec
$51.6K

Technický programový manažer
$38.4K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Thorogood is Datový vědec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,646. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thorogood is $38,371.

