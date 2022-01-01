Seznam společností
Thomson Reuters
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Thomson Reuters Platy

Platy ve společnosti Thomson Reuters se pohybují od $6,509 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $385,000 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Thomson Reuters. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Product Manager $102K
Director $169K
Produktový designér
Median $90.3K

UX designér

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datový vědec
Median $87.1K
Prodej
Median $385K
Manažer softwarového inženýrství
Median $233K
UX výzkumník
Median $63.7K
Lidské zdroje
Median $372K
Obchodní operace
$159K
Obchodní analytik
$24.6K
Obchodní rozvoj
$122K
Vedoucí štábu
$164K
Zákaznické služby
$6.5K
Datový analytik
$17.4K
Manažer datové vědy
$127K
Finanční analytik
$7.5K
IT specialista
$16.8K
Právní
$118K
Manažerský konzultant
$96.7K
Marketing
$76.4K
Projektový manažer
$124K
Obchodní inženýr
$112K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$122K
Architekt řešení
$122K
Technický spisovatel
$17.5K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Thomson Reuters is Prodej with a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thomson Reuters is $96,714.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Thomson Reuters

Související společnosti

  • OpenText
  • LexisNexis
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje