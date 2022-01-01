Seznam společností
Thinkific Platy

Platy ve společnosti Thinkific se pohybují od $66,637 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $150,565 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Thinkific. Naposledy aktualizováno: 11/15/2025

Produktový manažer
Median $103K
Softwarový inženýr
Median $108K

Full-Stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
$108K

Zákaznický servis
$75.4K
Marketingové operace
$73K
Produktový designér
$139K
Personalista
$66.6K
Manažer softwarového inženýrství
$151K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Thinkific podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Thinkific je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $150,565. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thinkific je $105,321.

