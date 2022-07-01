Seznam společností
Think Company
Think Company Platy

Platy ve společnosti Think Company se pohybují od $89,445 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $127,400 pro pozici Manažer produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Think Company. Naposledy aktualizováno: 11/20/2025

Produktový designér
$89.4K
Manažer produktového designu
$127K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Think Company je Manažer produktového designu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $127,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Think Company je $108,423.

