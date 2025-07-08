The Stepstone Group Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti The Stepstone Group se pohybují od $52,462 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $184,677 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti The Stepstone Group. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Manažer datové vědy
$185K
Datový vědec
$94.4K
IT specialista
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový manažer
$101K
Prodej
$52.5K
Softwarový inženýr
$109K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti The Stepstone Group je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $184,677. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti The Stepstone Group je $103,850.

